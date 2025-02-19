Трамп хоче звільнити всіх прокурорів «часів Байдена»

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Міністерству юстиції звільнити всіх прокурорів, які залишилися з часів президентства Джо Байдена. Він стверджує, що відомство "політизоване як ніколи раніше".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

"За останні чотири роки Міністерство юстиції було політизоване як ніколи раніше. Тому я доручив звільнити ВСІХ прокурорів США часів Байдена. Ми повинні НЕГАЙНО навести порядок і відновити довіру. Золотий вік Америки повинен мати справедливу систему правосуддя - І ЦЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ!" - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Видання повідомляє, що у США діють 93 прокурори, кожен з яких відповідає за певний судовий округ. Два округи мають спільного прокурора. У кожному окрузі він є головним правоохоронцем. Заміна президентом федеральних прокурорів є звичайною практикою після того, як нова адміністрація приступила до роботи.

Білий дім зі свого боку розіслав повідомлення про звільнення низці американських прокурорів, які були призначені Байденом. Раніше ж, як пише Тhe Hill, кілька прокурорів самі подали у відставку.