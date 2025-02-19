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АНАЛІТИКА

Трамп допускає, що зустрінеться з Путіним до кінця лютого

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що, "ймовірно", зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним до кінця лютого. Таким чином він відповів на запитання журналіста про можливість зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому і CNN.

При цьому американський лідер не відповів, чи є у нього конкретна дата на прикметі. Тим часом до кінця лютого залишилося 10 днів.

CNN зі свого боку нагадує, що минулого тижня Трамп і Путін розмовляли телефоном протягом 90 хвилин, створивши потепління в американсько-російських відносинах, оскільки Трамп поспішає завершити війну в Україні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Дональд також висловився з приводу підсумків зустрічей Росії і Штатів у Саудівській Аравії. За його словами, РФ себе "добре показала" і нібито хоче завершити війну.

Також ми писали, що американська розвідка не спостерігає готовності з боку Путіна встановити реальний мир з Україною. Російський диктатор вважає, що "зможе перечекати" Україну та Європу, щоб врешті-решт встановити контроль над усією українською територією.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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