Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп про виведення військ США з Європи: ніхто не просив мене про це

 

Президент США Дональд Трамп запевнив, що не збирається виводити американський військовий контингент, розміщений в європейських країнах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго.

У Трампа спитали, чи готовий він вивести американські війська з Європи в рамках мирної угоди з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

У відповідь американський президент сказав, що "ніхто мене про це не просив".

"Я не думаю, що нам доведеться це робити. Я б не хотів цього робити. Але це питання ніколи не порушували", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, 18 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що американська сторона запевнила його у відсутності намірів скорочувати чисельність своїх військ у Східній Європі.

Минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що союзники по НАТО не можуть вважати, що США будуть присутні в Європі вічно.

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс також вважає, що період, коли Європа могла покладатися на американські війська для забезпечення своєї безпеки, закінчився.
Ключові теги: США, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5705
  0,0151
 0,04
EUR
 1
 43,4661
  0,0507
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2565  0,04 0,10 41,8969  0,05 0,11
EUR 43,2385  0,03 0,06 43,9281  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5500  0,03 0,07 41,5750  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес