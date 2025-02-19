Фінансові новини
- |
- 19.02.25
- |
- 10:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп про виведення військ США з Європи: ніхто не просив мене про це
09:33 19.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп запевнив, що не збирається виводити американський військовий контингент, розміщений в європейських країнах.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго.
У Трампа спитали, чи готовий він вивести американські війська з Європи в рамках мирної угоди з кремлівським правителем Владіміром Путіним.
У відповідь американський президент сказав, що "ніхто мене про це не просив".
"Я не думаю, що нам доведеться це робити. Я б не хотів цього робити. Але це питання ніколи не порушували", - зазначив Трамп.
Нагадаємо, 18 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що американська сторона запевнила його у відсутності намірів скорочувати чисельність своїх військ у Східній Європі.
Минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що союзники по НАТО не можуть вважати, що США будуть присутні в Європі вічно.
Очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс також вважає, що період, коли Європа могла покладатися на американські війська для забезпечення своєї безпеки, закінчився.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС затвердили 16-ий пакет санкцій проти Росії
ТОП-НОВИНИ
|Сизранський НПЗ атакували дрони: на об'єкті почалася пожежа
|Макрон розповів, яким бачить розміщення європейських військ в Україні
|Трамп підтримав потенційне розміщення європейських військ в Україні
|Трамп каже, що Україні треба вибори, бо у Зеленського «рейтинг 4%»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Посли ЄС затвердили 16-ий пакет санкцій проти Росії
|ЗМІ: Британія розглядає можливість відправки в Україну винищувачів Typhoon
|Сизранський НПЗ атакували дрони: на об'єкті почалася пожежа
|Макрон розповів, яким бачить розміщення європейських військ в Україні
|Трамп хоче звільнити всіх прокурорів «часів Байдена»
|Трамп допускає, що зустрінеться з Путіним до кінця лютого
Бізнес
|«OpenAI не продається»: рада директорів компанії категорично відкинула пропозицію Ілона Маска
|Tesla засудила багатьох китайців, які скаржилися на відмову гальм, місцевій пресі заборонено критикувати компанію
|ЄС пом'якшує правила щодо штучного інтелекту для залучення інвестицій
|Arm почне виробляти власні чипи, першим клієнтом стане Meta — Financial Times
|Tesla вводить антивандальний захист на станціях Supercharger
|Держдеп США планує закупити броньовані Tesla на $400 мільйонів - NYT
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу