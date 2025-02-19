Трамп про виведення військ США з Європи: ніхто не просив мене про це

Президент США Дональд Трамп запевнив, що не збирається виводити американський військовий контингент, розміщений в європейських країнах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго.

У Трампа спитали, чи готовий він вивести американські війська з Європи в рамках мирної угоди з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

У відповідь американський президент сказав, що "ніхто мене про це не просив".

"Я не думаю, що нам доведеться це робити. Я б не хотів цього робити. Але це питання ніколи не порушували", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, 18 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що американська сторона запевнила його у відсутності намірів скорочувати чисельність своїх військ у Східній Європі.

Минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що союзники по НАТО не можуть вважати, що США будуть присутні в Європі вічно.

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс також вважає, що період, коли Європа могла покладатися на американські війська для забезпечення своєї безпеки, закінчився.