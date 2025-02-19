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АНАЛІТИКА

Маск назвав ключове завдання свого відомства

 

Мультимільярдер і очільник департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск назвав одним із ключових завдань очолюваного ним відомства забезпечення виконання всіх указів президента Дональда Трампа.

Про це він сказав у спільному з Трампом інтерв'ю телеканалу Fox News, передає Укрінформ.

«Я тут (в адміністрації США - ред.) для того, щоб надавати президенту технічну підтримку», - заявив Маск.

За його словами, участь DOGE в реалізації президентських указів необхідна, бо президент Трамп підписує дуже розумні та корисні для країни виконавчі укази, але потім їх не виконують.

«Це має припинитись. Тому одне з найважливіших завдань для працівників DOGE - стежити за тим, щоб усі укази президента справді виконувались», - наголосив Маск.

Трамп, своєю чергою, повністю погодився зі сказаним Маском і підтримав його слова.

«Так, можливо, буває у всіх президентів, - зазначив Трамп. - Ви підписуєте виконавчий указ і думаєте, що справа зроблена, а вона не зроблена, указ не виконують».

Чинний глава Білого дому припустив, що виконанню його указів перешкоджають працівники урядових відомств, призначені за попередньої адміністрації президента Джо Байдена, тому й потрібна участь департаменту ефективності.

«Він (Маск - ред.) бере підписаний мною указ і відправляє людей до будь-якого відомства. Це дозволяє домогтися від американських чиновників виконання всіх моїх указів», - додав президент США.
Ключові теги: США
 

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