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Трамп хоче запровадити 25% мита на імпортні автомобілі, ліки та мікросхеми
08:48 19.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір запровадити тарифи на імпортні автомобілі в розмірі близько 25%, а також аналогічні мита на зарубіжні напівпровідники та фармацевтичні препарати.
Про це він заявив у вівторок у штаті Флорида, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
«Трамп давно виступає проти того, що він називає несправедливим ставленням до американського автомобільного експорту на зовнішніх ринках»,- зазначає видання.
Зокрема, Євросоюз бере 10% мита на імпорт транспортних засобів, у той час як Сполучені Штати наразі мають тарифну ставку на легкові автомобілі в розмірі 2,5%. Проте, якщо йдеться про пікапи та вантажівки, Штати стягують 25% мита з імпортних моделей - крім Мексики та Канади.
Крім того, Трамп заявив журналістам, що запровадить додаткові мита на імпорт фармацевтичних препаратів та напівпровідникових чіпів. За його словами, вони також починатимуться з «25% або вище».
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