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АНАЛІТИКА

США розглядають зняття санкцій з РФ у межах мирних переговорів – Bloomberg

 

США дали зрозуміти РФ, що готові до скасування санкцій, запроваджених через вторгнення лідера Кремля Путіна в Україну, як частину переговорів про завершення війни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Це може стати ще одним джерелом напруги з європейськими союзниками, які наполягають на збереженні обмежень, пише агентство.

Державний департамент США у своїй заяві за підсумками переговорів у Ер-Ріяді наголосив на потенціалі майбутньої економічної та інвестиційної співпраці між США та Росією після завершення конфлікту.

Держсекретар Марко Рубіо також підтвердив, що питання зняття санкцій є частиною обговорень.

"Є санкції, які були запроваджені через цей конфлікт", - заявив Рубіо. - "Для завершення будь-якої війни всі сторони мають іти на поступки".

Він також визнав, що Європейський Союз має долучитися до обговорень, оскільки країни блоку також наклали численні санкції на Росію.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив після зустрічі високопосадовців двох країн у Саудівській Аравії, що Москва та Вашингтон "висловили великий інтерес до усунення штучних бар'єрів для розвитку взаємовигідної економічної співпраці".

За його словами, обидві сторони мають "взаємне бажання знайти конкретні рішення" економічних питань.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Росія
 

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