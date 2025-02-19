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NBC News: розвідка США не бачить готовності Путіна до реального миру в Україні
23:51 18.02.2025 |
Розвідувальні дані Сполучених Штатів і його найближчих союзників свідчать, що кремлівський диктатор Владімір Путін не відмовився від мети взяти під контроль всю Україну.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації NBC News, яка ґрунтується на розмовах із чотирма представниками західних розвідок і двома посадовцями Конгресу США.
Усі шестеро джерел NBC News кажуть, що, згідно з актуальними розвідувальними даними, Путін усе ще вірить, що може перечекати Україну і Європу, щоб врешті-решт захопити всю українську територію.
За словами одного з джерел у Конгресі, у США "нуль розвідданих про те, що Путін зараз зацікавлений у реальній мирній угоді".
Джерело в західній розвідці зазначає, що Путін "думає, що перемагає", незважаючи на значні російські втрати на полі бою.
Співрозмовники NBC News сходяться на тому, що російський диктатор може погодитися на "припинення вогню" в Україні, оскільки це дасть час для відновлення його армії.
Вони скептично оцінюють готовність Путіна до реального миру, але вказують, що він може скористатись "мирними переговорами", аби побачити, які поступки може отримати, і "повернутись" на міжнародну арену.
Джерела NBC News також вважають, що Путін не планує виводити свої війська з України або відводити будь-які формування чи техніку із західної Росії.
Минулого тижня президент США зателефонував спершу кремлівському диктатору Владіміру Путіну, а після того - Володимиру Зеленському та заявив про "негайний" початок переговорів про "мир" в Україні.
У вівторок відбулись переговори РФ та США у Саудівській Аравій, де сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.
Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.
Ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.
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