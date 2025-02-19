У Білому домі кажуть, що Маск не працює на DOGE, а просто консультує Трампа

У Білому домі заявили, що американський мільярдер Ілон Маск, який нібито мав очолити новостворений департамент з питань ефективності держапарату (DOGE), насправді не працює там.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на слова директора Адміністративного управління Білого дому Джошуа Фішера.

За словами Фішера, Маск не працює на DOGE, а обіймає посаду старшого радника американського президента Дональда Трампа і "має не більше повноважень, ніж інші старші радники Білого дому".

Агентство зазначило, що це розмежування має юридичні та практичні наслідки. Як безпосередній радник президента в офісі Білого дому, поради Маска, ймовірно, будуть захищені привілеями виконавчої влади. І на відміну від Адміністративно-бюджетного управління - частини президентського офісу, де розташовується DOGE - апарат Білого дому не підпадає під дію Закону про свободу інформації.

Як інформується, опис ролі Маска з'явився в заяві під присягою, поданій урядом у справі, порушеній минулого тижня штатом Нью-Мексико та 13 іншими генеральними прокурорами-демократами, в якій стверджується, що Маск перевищив свої повноваження, оскільки Сенат його не затверджував.

"Маск не має ні фактичних, ні формальних повноважень самостійно приймати урядові рішення. Маск може лише консультувати президента і передавати директиви президента", - заявив Фішер.

Міністерство юстиції США надало роз'яснення щодо ролі Маска в судовому поданні, повідомивши суддю, що юристи уряду не знали про будь-які заплановані масові звільнення федеральними агентствами протягом наступних двох тижнів, відповідаючи на запитання судді на слуханні в понеділок, 17 лютого.

Варто зауважити, що 4 лютого Маск офіційно почав працювати під керівництвом Трампа як спеціальний державний службовець.

3 лютого американський президент підтвердив, що Маск має доступ до критично важливої платіжної системи Міністерства фінансів, яка переказує гроші від імені всього федерального уряду. Того ж дня федеральні профспілки та інші організації подали до суду на Міністерство фінансів через цей доступ.

Трамп також запевнив, що Маск не буде діяти без погодження з його адміністрацією.

Зазначимо, що адміністрація у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID.

А 10 лютого американський президент заявив, що буде домагатися скорочення мільярдів доларів з бюджету Пентагону й допоможе йому із цим Маск.