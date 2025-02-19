Ердоган обговорив з Рютте врегулювання війни РФ проти України і встановлення миру в регіоні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє прес-служба президента Туреччини в соцмережі Х.

"Дзвінок стосувався регіональних і глобальних питань. Заявивши, що Туреччина робить і продовжуватиме робити все можливе для припинення війни між Україною та Росією, президент Ердоган зазначив, що Туреччина провела контакти з численними лідерами, включно з воюючими сторонами, та представниками міжнародних організацій, і що справедливий і міцний мир можливий", - вказується у повідомленні.

Крім того, підкреслюючи зусилля Туреччини для припинення війн у її регіоні та світі, президент Ердоган сказав, що міжнародне співтовариство має сприяти зусиллям Туреччини зупинити війни та розбудувати мир.