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Ердоган обговорив з Рютте врегулювання війни РФ проти України і встановлення миру в регіоні
23:40 18.02.2025 |
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє прес-служба президента Туреччини в соцмережі Х.
"Дзвінок стосувався регіональних і глобальних питань. Заявивши, що Туреччина робить і продовжуватиме робити все можливе для припинення війни між Україною та Росією, президент Ердоган зазначив, що Туреччина провела контакти з численними лідерами, включно з воюючими сторонами, та представниками міжнародних організацій, і що справедливий і міцний мир можливий", - вказується у повідомленні.
Крім того, підкреслюючи зусилля Туреччини для припинення війн у її регіоні та світі, президент Ердоган сказав, що міжнародне співтовариство має сприяти зусиллям Туреччини зупинити війни та розбудувати мир.
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