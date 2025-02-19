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Парламент Нідерландів ухвалив резолюцію щодо можливої миротворчої місії в Україні
23:32 18.02.2025 |
Нижня палата парламенту Нідерландів хоче, щоб уряд зайняв "конструктивну позицію" щодо участі в "післявоєнних миротворчих силах" в Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.
Більшість у парламенті проголосувала сьогодні вдень за відповідну резолюцію від D66 та VVD.
Палата бачить активну роль Нідерландів у забезпеченні стабільності, якщо буде досягнуто припинення вогню між Україною та Росією. Це не обов'язково має відбуватися під прапором НАТО, йдеться у пропозиції.
Американський міністр оборони вже заявив, що не бачить ролі США або НАТО в таких силах.
Прем'єр-міністр Дік Схооф заявив минулими вихідними, що кабінет міністрів "прихильно подивиться" на прохання про участь у такій місії, але лідер PVV Герт Вілдерс вчора здивував своїх партнерів по коаліції, оголосивши, що він не підтримає відправку голландських солдатів. Найбільша партія в нижній палаті проголосувала сьогодні проти пропозиції D66 і VVD.
GroenLinks-PvdA підтримала пропозицію, хоча їх представниця заявила, що насправді вважає, що ще занадто рано обговорювати відправку голландських військ.
Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.
Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Велика Британія та Швеція.
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