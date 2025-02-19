Парламент Нідерландів ухвалив резолюцію щодо можливої миротворчої місії в Україні

Нижня палата парламенту Нідерландів хоче, щоб уряд зайняв "конструктивну позицію" щодо участі в "післявоєнних миротворчих силах" в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Більшість у парламенті проголосувала сьогодні вдень за відповідну резолюцію від D66 та VVD.

Палата бачить активну роль Нідерландів у забезпеченні стабільності, якщо буде досягнуто припинення вогню між Україною та Росією. Це не обов'язково має відбуватися під прапором НАТО, йдеться у пропозиції.

Американський міністр оборони вже заявив, що не бачить ролі США або НАТО в таких силах.

Прем'єр-міністр Дік Схооф заявив минулими вихідними, що кабінет міністрів "прихильно подивиться" на прохання про участь у такій місії, але лідер PVV Герт Вілдерс вчора здивував своїх партнерів по коаліції, оголосивши, що він не підтримає відправку голландських солдатів. Найбільша партія в нижній палаті проголосувала сьогодні проти пропозиції D66 і VVD.

GroenLinks-PvdA підтримала пропозицію, хоча їх представниця заявила, що насправді вважає, що ще занадто рано обговорювати відправку голландських військ.

Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.

Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Велика Британія та Швеція.