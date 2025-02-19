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Єврокомісар: ЄС має взяти питання санкцій проти РФ у свої руки
23:12 18.02.2025 |
Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз повинен взяти питання санкцій у свої руки.
Про це він сказав у вівторок, 18 лютого, повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".
На запитання журналістів щодо того, як ЄС реагуватиме на ймовірне послаблення санкцій проти Росії з боку США, Домбровскіс заявив, що ЄС буде більше орієнтуватися на власні спроможності щодо європейської безпеки, а також самотужки прийматиме рішення і про продовження санкцій проти Росії.
"Я думаю, очевидно, що, виходячи з дій адміністрації Трампа, для ЄС буде необхідним більшою мірою самотужки вирішувати питання, що пов'язані з безпекою. Це також стосується санкційної політики. Як ви знаєте, робота над підготовкою 16-го пакету санкцій (проти Росії. - Ред.) триває", - сказав єврокомісар.
18 лютого держсекретар США Марко Рубіо заявив, що всі сторони повинні бути згодні з умовами мирного врегулювання між РФ і Україною, натякнувши на роль ЄС, необхідну для зняття санкцій з Росії.
Нещодавно президент Володимир Зеленський визнав, що очільник Кремля Владімір Путін хоче почати мирні переговори, але наголосив, що це для того, аби з РФ зняли санкції.
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