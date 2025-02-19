У Нідерландах ультраправа Партія свободи більше не виключає виділення Україні додаткових коштів

Лідер ультраправої PVV (Партія свободи) Герт Вілдерс заявив, що більше не відкидає виділення Нідерландами Україні додаткових коштів, хоча раніше він виступав проти додаткової підтримки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, про це він сказав журналістам перед початком дебатів в парламенті Нідерландів щодо ситуації навколо України.

«Якщо уряд розглядатиме можливість надати гроші чи ресурси, це була б інша історія. Тому ми не кажемо «ні» всьому, але ми кажемо «ні» військовослужбовцям, нідерландським «чоботам на землі», - сказав Вілдерс.

Варто зазначити, що партії GroenLinks-PvdA (Зелені ліві та Трудова партія - ред.) та VVD (Народна партія за свободу і демократію), яку раніше очолював Марк Рютте звернулися до уряду з проханням виділити додаткові кошти для України.

Парламент проведе голосування за цією пропозицією та іншими пропозиціями, які будуть представлені під час дебатів вже у середу вдень.

Дебати проходитимуть за участі прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Велдкампа, міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.