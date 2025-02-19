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У Нідерландах ультраправа Партія свободи більше не виключає виділення Україні додаткових коштів
23:05 18.02.2025 |
Лідер ультраправої PVV (Партія свободи) Герт Вілдерс заявив, що більше не відкидає виділення Нідерландами Україні додаткових коштів, хоча раніше він виступав проти додаткової підтримки.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, про це він сказав журналістам перед початком дебатів в парламенті Нідерландів щодо ситуації навколо України.
«Якщо уряд розглядатиме можливість надати гроші чи ресурси, це була б інша історія. Тому ми не кажемо «ні» всьому, але ми кажемо «ні» військовослужбовцям, нідерландським «чоботам на землі», - сказав Вілдерс.
Варто зазначити, що партії GroenLinks-PvdA (Зелені ліві та Трудова партія - ред.) та VVD (Народна партія за свободу і демократію), яку раніше очолював Марк Рютте звернулися до уряду з проханням виділити додаткові кошти для України.
Парламент проведе голосування за цією пропозицією та іншими пропозиціями, які будуть представлені під час дебатів вже у середу вдень.
Дебати проходитимуть за участі прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Велдкампа, міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.
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