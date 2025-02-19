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АНАЛІТИКА

ЄС розглядає фінансування іноземних проєктів LNG, щоб знизити ціни

 

Європейський Союз розглядає можливість інвестицій в інфраструктуру зрідженого природного газу (LNG) та переходу на довгострокові контракти з метою зниження цін на енергоносії. Про це з посиланням на проєкт плану, який підготувала Єврокомісія, пише POLITICO.

Документ, підготовлений Єврокомісією, пропонує вивчити "можливість укладання довгострокових контрактних угод, щоб зробити ціни стабільнішими". Це може включати схеми, "у межах яких ЄС та/або держави-члени супроводжують імпортерів ЄС у прямих інвестиціях в експортну інфраструктуру за кордоном, надаючи пільгові кредити приватним інвесторам або забезпечуючи права на зрідження газу".

Зараз ЄС укладає лише короткострокові контракти на LNG та працює над обмеженням використання державних коштів для розширення видобутку викопного палива. Перехід на довгострокові контракти та інвестиції означатиме серйозну зміну в енергетичній політиці блоку, який раніше планував відмовитися від зрідженого природного газу.

Розроблений у Брюсселі план також відкриває перспективи фінансування європейськими урядовими фондами американських проєктів із виробництва LNG. Європейські чиновники вже намагаються укласти угоду з президентом США Дональдом Трампом, щоб закуповувати більше американських енергоносіїв та уникнути торговельної війни.

Пропозиція є частиною майбутнього Плану дій щодо доступної енергії, який має бути опублікований 26 лютого. Проєкт показує, що ЄС також хоче нових законів для прискорення модернізації електромереж та заохочуватиме зниження податків на електроенергію і швидше отримання дозволів на нові ядерні технології.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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