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АНАЛІТИКА

SpaceX Маска реформуватиме управління повітряним рухом США, попри конфлікт інтересів

 

Ілон Маск продовжує розширювати свій вплив на урядові структури США. Цього разу його компанія SpaceX долучилася до реформування системи управління повітряним рухом, пише The Verge.

Після трагічної авіакатастрофи у Вашингтоні, округ Колумбія, де зіткнулися літак American Airlines і військовий вертоліт Black Hawk, спричинивши численні жертви, Федеральне авіаційне управління США (FAA) звільнило сотні працівників на випробувальному терміні. Це сталось в межах ініціативи адміністрації Трампа зі скорочення федерального персоналу.

У відповідь на кризу міністр транспорту Шон Даффі звернувся до команди SpaceX під керівництвом Ілона Маска із запрошенням приєднатися до роботи Центру управління повітряним рухом у Вірджинії для підтримки реформування системи. Він зазначив, що хоче створити систему управління повітряним рухом світового рівня за участі Маска та закликав інші технологічні компанії долучитися до цієї ініціативи.

Однак критики побоюються конфлікту інтересів, оскільки SpaceX є державним підрядником, а Ілон Маск раніше мав суперечки з FAA. Зокрема, за керівництва Майкла Вітакера агентство накладало штрафи на SpaceX за порушення правил безпеки під час запусків, що викликало публічну критику з боку Маска та заклики до відставки Вітакера. У результаті Вітакер подав у відставку 20 січня 2025 року, під час інавгурації Трампа, залишивши FAA без постійного керівника.

Попри ці занепокоєння, Даффі захищає співпрацю з Маском, підкреслюючи необхідність модернізації системи управління повітряним рухом та залучення найкращих технологічних фахівців для забезпечення безпеки авіаперевезень.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США, SpaceX
 

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