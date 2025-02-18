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АНАЛІТИКА

Прострочені борги бізнесу в США зростають найшвидше за майже десятиліття

 

Бізнес у США стикається з новими фінансовими викликами - рівень прострочення банківських кредитів досяг максимуму з 2017 року.

Про це пише Financial Times.

За офіційними даними, частка прострочених корпоративних позик у банках США зросла до 1,3%. Це найвищий показник за останні вісім років, хоча він все ще значно нижчий за 5%, зафіксованих під час кризи 2008 року.

На кінець 2024 року компанії прострочили виплату понад 28 млрд дол банківських позик, що на 5,4 млрд дол більше, ніж роком раніше.

Експерти зазначають, що цей тренд розвивається на тлі стабільної економіки, але високі відсоткові ставки створюють значний тиск на підприємства. Корпоративні кредити здебільшого мають плаваючу ставку, що ускладнює їх обслуговування.

Найбільший ризик для компаній наразі становлять можливі зміни тарифної політики. Великі корпорації зможуть пристосуватися до нових мит і регуляцій, але для малого та середнього бізнесу це може стати серйозним ударом.

У виданні зазначають, що менші компанії мають менше резервів і гнучкості, що ускладнює подолання фінансових потрясінь.

Водночас у четвертому кварталі корпоративне кредитування скоротилося на 100 млрд дол. Частково це пояснюється зміною методики обліку фінансових потоків, але тенденція до зниження позик вказує на обережність банків і зростаючий фінансовий тиск на бізнес.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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