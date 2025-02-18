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Рубіо натякнув, що ЄС повинен буде скасувати санкції у разі врегулювання між РФ і Україною
16:58 18.02.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що всі сторони повинні бути згодні з умовами мирного врегулювання між РФ і Україною, натякнувши на роль ЄС, необхідну для зняття санкцій з Росії.
Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з російською делегацією в Ер-Ріяді, повідомляє "Європейська правда".
Рубіо вкотре наголосив, що "для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки", але було б неправильно "визначати їх наперед".
Він також заявив, що усі сторони повинні бути згодні з умовами майбутнього врегулювання.
"Важливо зрозуміти дві речі. Перше - це те, що єдиним лідером у світі, який може це зробити, який може навіть зібрати людей разом, щоб почати говорити про це серйозно, є президент Трамп.
Друга річ, яку я б сказав, - це те, що для того, щоб конфлікт закінчився, всі учасники конфлікту повинні бути згодні з його вирішенням, воно має бути прийнятним для них", - заявив держсекретар США.
Він натякнув на подальшу роль ЄС, кажучи, що "є й інші сторони, які мають накладені санкції, Європейському Союзу в якийсь момент доведеться сісти за стіл переговорів, тому що у них також є накладені санкції".
"Мета полягає в тому, щоб покласти край цьому конфлікту таким чином, щоб він був справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін. Як це виглядає? Ну, це те, заради чого ми будемо продовжувати взаємодіяти", - наголосив Рубіо.
Як повідомлялося, делегації США та Росії під час зустрічі в Ер-Ріяді домовилися "усунути подразники двосторонніх відносин" і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.
Також телеканалу Fox News стало відомо, що США та Росія нібито обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.
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