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Ремонт займе місяці. «Транснефть» заявила про серйозні наслідки вчорашньої атаки дронів
14:53 18.02.2025 |
Внаслідок вчорашньої атаки дронів нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" "Кропоткінська" отримала серйозні пошкодження. Наслідки усуватимуться декілька місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Унаслідок атаки об'єкт зазнав серйозних ушкоджень: зруйновано дах, пошкоджено закритий розподільчий пристрій, газотурбінну установку (ГТУ), також вражено кабелі та кабельну естакаду, резервуар із водою, знищено два трансформатори, фільтри та систему пожежогасіння ГТУ", - заявили у "Транснефть".
Зазначається, що наслідки атаки усуватимуться до двох місяців, що може призвести до зниження обсягів прокачування нафти з Казахстану на близько 30%.
Атака дронів на Росію 17 лютого
Під час повномасштабної війни Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах з метою порушення логістики та ослаблення військової економіки ворога.
Вчора ж, Сили оборони та Служба безпеки України (СБУ) атакували нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська" внаслідок чого вона була виведена з ладу.
Тим часом голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, яку роль відіграє Ільський нафтопереробний завод у ворога, який також було вчора атаковано.
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