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АНАЛІТИКА

Ремонт займе місяці. «Транснефть» заявила про серйозні наслідки вчорашньої атаки дронів

 

Внаслідок вчорашньої атаки дронів нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" "Кропоткінська" отримала серйозні пошкодження. Наслідки усуватимуться декілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Унаслідок атаки об'єкт зазнав серйозних ушкоджень: зруйновано дах, пошкоджено закритий розподільчий пристрій, газотурбінну установку (ГТУ), також вражено кабелі та кабельну естакаду, резервуар із водою, знищено два трансформатори, фільтри та систему пожежогасіння ГТУ", - заявили у "Транснефть".

Зазначається, що наслідки атаки усуватимуться до двох місяців, що може призвести до зниження обсягів прокачування нафти з Казахстану на близько 30%.

Атака дронів на Росію 17 лютого

Під час повномасштабної війни Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах з метою порушення логістики та ослаблення військової економіки ворога.

Вчора ж, Сили оборони та Служба безпеки України (СБУ) атакували нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська" внаслідок чого вона була виведена з ладу.

Тим часом голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, яку роль відіграє Ільський нафтопереробний завод у ворога, який також було вчора атаковано.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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