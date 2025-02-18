Путін буде говорити з Зеленським «якщо буде потрібно» - Кремль

Російський диктатор Володимир Путін готовий переговорити з президентом України Володимиром Зеленським "якщо буде потрібно", заявив журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Путін сам сказав, що буде готовий вести переговори з Зеленським у разі необхідності", - сказав Пєсков у коментарі російській новинні агенції "РИА-Новости".

Раніше таку можливість російський лідер фактично заперечував.

"Але правова основа домовленостей потребує обговорення, враховуючи реальність того, що легітимність Зеленського може бути поставлена ​​під сумнів", - додав він.

Крім того, речник Путіна заявив, що Росія нібито "орієнтована на мирне вирішення конфлікту в Україні, на відміну від Європи та минулої адміністрації США".

Заява Москви пролунала на тлі переговорів між російською і американською делегаціями, які відбуваються зараз у Саудівській Аравії.

Путін неодноразово ставив під сумнів легітимність Зеленського, президентський термін якого закінчився в травні минулого року.

Українські чиновники кажуть, що воєнний стан в Україні унеможливлює проведення президентських виборів.

У розмові з журналістами Дмитро Пєсков також сказав, що Росія не проти вступу України в Євросоюз, оскільки не бачить у цьому загрози своїй безпеці.

"Це суверенне право будь-якої країни. Ми говоримо про інтеграційні та економічні процеси, і тут, звичайно, ніхто жодній країні нічого не може диктувати. Ми цього робити не збираємося", - заявив Пєсков.

"Але наша позиція щодо питань, пов'язаних з безпекою, обороною чи військовими альянсами, зовсім інша. Там є інша проблема, і вона всім добре відома", - додав речник Кремля.

Він також сказав, що інформації про можливу зустріч Трампа та Путіна поки немає, але сьогоднішні переговори можуть дати додаткові роз'яснення.