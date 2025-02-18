Сі Цзіньпін подобрішав до технологічного бізнесу в Китаї та навіть зустрівся із засновником Alibaba Джеком Ма

Китайський президент Сі Цзіньпін провів зустріч із засновником Alibaba Джеком Ма та іншими провідними підприємцями, демонструючи зміну в підході Пекіна до приватного бізнесу, який раніше опинився під тиском влади, повідомляє Bloomberg. Сповільнення китайської економіки та ризик початку рецесії, змушують Сі Цзіньпіна шукати союзників навіть серед таких підприємців як Джек Ма, який через критику влади не зміг вивести свою фінтех-компанію Ant Group на біржу у 2020 році, а у 2023 році втратив над нею контроль.

На зустрічі також були присутні представники технологічних та виробничих компаній, включаючи главу Meituan Ван Сіна, керівника Xiaomi Лея Цзюня, засновника Huawei Жень Чженфея, а також підприємців з ШІ-стартапу DeepSeek та робототехнічної компанії Unitree. У своїй промові Сі Цзіньпін закликав підприємців "зберігати конкурентний дух і впевненість у майбутньому Китаю", наголосивши, що труднощі є тимчасовими.

Ця зустріч стала найсильнішим сигналом підтримки бізнесу з боку Пекіна за останні роки. "Той факт, що сам Сі Цзіньпін зустрівся з підприємцями, підкреслює політичну значущість цієї події", - зазначив професор Сінгапурського університету соціальних наук Юй Чуаньмань.

Фондовий ринок Китаю, який нещодавно зріс на фоні успіхів ШІ-моделі DeepSeek, реагував змішаними результатами на новини про зустріч. Деякі інвестори скористалися моментом для фіксації прибутку, тоді як подальший ріст залежатиме від реальних політичних дій.

Ма став найбільш відомою жертвою жорсткого державного контролю в Китаї над технологічним сектором у 2020 році. Влада тоді заблокувала IPO дочірньої компанії Ant Group, а сам бізнесмен практично зник з публічного простору. Кампанія проти Alibaba стала частиною ширшої стратегії Сі, спрямованої на посилення державного контролю та зміщення пріоритетів на національну безпеку та технологічну самодостатність.

Але ситуація змінилася, коли китайська економіка почала демонструвати ознаки уповільнення. Влада Китаю стала лояльнішою до приватного бізнесу, особливо до компаній, які працюють у сферах штучного інтелекту та передових технологій. Alibaba, наприклад, досягла значних успіхів у розробці ШІ-моделі Qwen, яка зараз інтегрується в пристрої Apple в Китаї.

Зустріч Сі Цзіньпіна з Ма потенційно може означати повне повернення Alibaba до кола довірених компаній уряду. Останні дії Alibaba, включаючи ставку на ШІ, допомогли компанії збільшити її ринкову капіталізацію на $90 млрд цього року.

Проте залишається питання: наскільки Пекін справді готовий змінити свою політику? Повноцінна підтримка приватного сектору могла б стимулювати фондові ринки та економічний розвиток, однак багато залежатиме від конкретних дій уряду.

"Це не розворот на 180 градусів, а поступова зміна політики", - зазначає Юй Чуаньмань. "Китай поступово переходить від надмірного регулювання бізнесу до політики підтримки приватної економіки".

Однак експерти не очікують, що Китай повністю повернеться до моделі підтримки приватного сектора, яка існувала до 2020 року, особливо на фоні ймовірного загострення торгової війни з США.