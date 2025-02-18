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Глава Rheinmetall: Європа опинилась «за дитячим столом» на переговорах щодо України
10:28 18.02.2025 |
Європейські країни опинились "за дитячим столом" у переговорах про майбутнє України через десятиліття недостатнього інвестування в оборону, заявив глава німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер.
Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".
За словами Паппергера, Європа сама винна в тому, що опинилася осторонь переговорів про припинення війни в Україні, які ініціювала нова адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом.
"Якщо ви не інвестуєте, якщо ви не сильні, вони поводяться з вами, як з дітьми", - сказав він.
Наслідком недостатніх витрат на оборону, за словами Паппергера, стало те, що європейців, як дітей, посадили за окремий стіл, поки США і Росія ведуть дискусії про майбутнє України.
"Якщо батьки обідають, діти повинні сидіти за іншим столом. США ведуть переговори з Росією, а за столом немає жодного європейця - стало дуже ясно, що європейці - це діти", - додав глава Rheinmetall.
Паппергер висловив сумнів у тому, що мирні переговори Трампа дійсно призведуть до того, що Росія "припинить стріляти".
Він сказав, що його компанія виграє навіть у разі припинення вогню, оскільки Європа продовжить інвестувати в озброєння, оскільки вона протистоїть загрозі російської агресії.
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