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АНАЛІТИКА

Австралія на два роки заборонить іноземцям купувати житло

 

Уряд Австралії заборонить іноземним інвесторам купувати готові будинки протягом наступних двох років у рамках передвиборчої кампанії, спрямованої на боротьбу зі стрімким зростанням цін на житло.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Міністерка житлового будівництва Клер О'Ніл заявила, що з 1 квітня цього року і до 31 березня 2027 року іноземним інвесторам буде заборонено купувати вже готову нерухомість. Потім це обмеження буде переглянуто, щоб вирішити, чи варто його продовжувати.

Податкова служба отримає додаткове фінансування, щоб допомогти забезпечити дотримання заборони, сказала О'Ніл.

Житло в Австралії є одним з найбільш малодоступних у світі, і стрімке зростання цін на нерухомість стане ключовим питанням виборів на тлі загальної кризи вартості життя, особливо серед молодих виборців, які побоюються, що ніколи не зможуть дозволити собі житло, пише видання.

За даними консалтингової компанії CoreLogic Inc., вартість житла в Сіднеї за останні 10 років зросла майже на 70%, а середня ціна житла становить близько 1,2 мільйона австралійських доларів (762 000 доларів США). Орендна плата також зростає.

Проте, швидше за все, заборона матиме лише незначний вплив на ціни, зазначає видання. За даними Австралійського податкового управління, за 12 місяців, які закінчилися 30 червня 2023 року, іноземні інвестори придбали житлову нерухомість на суму 4,9 мільярда австралійських доларів, включно з вільними земельними ділянками, новими та вже збудованими будинками. На вже існуючі житлові об'єкти припадає близько третини від загального обсягу.

Рішення уряду заборонити купівлю іноземцями вже існуючих будинків відповідає минулорічній обіцянці лідера опозиції Пітера Даттона. Вибори мають відбутися до 17 травня, і опитування показують, що питання вартості життя і житла увійдуть до трійки головних питань.
 

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