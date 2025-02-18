Фінансові новини
- |
- 18.02.25
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Австралія на два роки заборонить іноземцям купувати житло
10:21 18.02.2025 |
Уряд Австралії заборонить іноземним інвесторам купувати готові будинки протягом наступних двох років у рамках передвиборчої кампанії, спрямованої на боротьбу зі стрімким зростанням цін на житло.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
Міністерка житлового будівництва Клер О'Ніл заявила, що з 1 квітня цього року і до 31 березня 2027 року іноземним інвесторам буде заборонено купувати вже готову нерухомість. Потім це обмеження буде переглянуто, щоб вирішити, чи варто його продовжувати.
Податкова служба отримає додаткове фінансування, щоб допомогти забезпечити дотримання заборони, сказала О'Ніл.
Житло в Австралії є одним з найбільш малодоступних у світі, і стрімке зростання цін на нерухомість стане ключовим питанням виборів на тлі загальної кризи вартості життя, особливо серед молодих виборців, які побоюються, що ніколи не зможуть дозволити собі житло, пише видання.
За даними консалтингової компанії CoreLogic Inc., вартість житла в Сіднеї за останні 10 років зросла майже на 70%, а середня ціна житла становить близько 1,2 мільйона австралійських доларів (762 000 доларів США). Орендна плата також зростає.
Проте, швидше за все, заборона матиме лише незначний вплив на ціни, зазначає видання. За даними Австралійського податкового управління, за 12 місяців, які закінчилися 30 червня 2023 року, іноземні інвестори придбали житлову нерухомість на суму 4,9 мільярда австралійських доларів, включно з вільними земельними ділянками, новими та вже збудованими будинками. На вже існуючі житлові об'єкти припадає близько третини від загального обсягу.
Рішення уряду заборонити купівлю іноземцями вже існуючих будинків відповідає минулорічній обіцянці лідера опозиції Пітера Даттона. Вибори мають відбутися до 17 травня, і опитування показують, що питання вартості життя і житла увійдуть до трійки головних питань.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Як Україна стала «мозком» НАТО в протистоянні Росії
|Держдеп США назвав мету переговорів із представниками Москви в Саудівській Аравії
|«План Трампа» щодо партнерства з Україною. The Telegraph розкрило текст угоди від США
|Туск: саміт в Парижі – лише прелюдія до подій найближчих тижнів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС готує пакет військової допомоги Україні на EUR700 млрд – ЗМІ
|Як Україна стала «мозком» НАТО в протистоянні Росії
|Сі Цзіньпін подобрішав до технологічного бізнесу в Китаї та навіть зустрівся із засновником Alibaba Джеком Ма
|Глава Rheinmetall: Європа опинилась «за дитячим столом» на переговорах щодо України
|Австралія на два роки заборонить іноземцям купувати житло
|Держдеп США назвав мету переговорів із представниками Москви в Саудівській Аравії
Бізнес
|Tesla вводить антивандальний захист на станціях Supercharger
|Держдеп США планує закупити броньовані Tesla на $400 мільйонів - NYT
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу
|OpenAI планує зробити модель міркувань o3 доступною для всіх користувачів
|Google автоматично буде визначати вік користувача завдяки машинному навчанню
|Apple TV нарешті доступний на Android: повноцінний додаток уже в Google Play
|Google: Квантові комп'ютери зараз – як ШІ у 2010-х роках. Стануть корисними за 5-10 років