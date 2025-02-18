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Тайвань хоче закупити зброю у США на $7-10 мільярдів - Reuters
09:42 18.02.2025 |
Влада Тайваню розглядає можливість закупівлі зброї на декілька мільярдів американських доларів у Сполучених Штатів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на декілька обізнаних з ситуацією співрозмовників.
«Я був би дуже здивований, якщо це буде менше 8 мільярдів доларів. Десь від 7 до 10 мільярдів доларів», - сказало одне джерело.
Другий співрозмовник додав, що пакет зброї, який Тайвань розглядає купити у США, включатиме крилаті ракети для берегової оборони та ракети для HIMARS.
За словами іншого джерела, цей пакет має продемонструвати Сполученим Штатам, що Тайвань відданий своїй обороні.
Білий дім не відразу відповів на запит про коментар. Однак радник США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що хоче прискорити доставку зброї на Тайвань.
Міністерство оборони Тайваню відмовилося коментувати конкретні закупівлі, але вказало, що зосереджено на розбудові своєї оборони.
Зазначається, що президент США Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії заявив, що Тайвань «вкрав американський напівпровідниковий бізнес». Цього місяця він пригрозив митами на імпорт мікросхем.
Проте його адміністрація продовжує дипломатичну підтримку острова.
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