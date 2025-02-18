Сенат не підтримує план Трампа щодо Сектору Газа: сподіваються на альтернативу

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем відкинув пропозицію президента Дональда Трампа взяти під контроль Сектор Газа і переселити звідти палестинців. Водночас, сенатор-демократ Річард Блюменталь очікує на альтернативний план від арабських держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Грем, як давній союзник Трампа і ключовий республіканець у Конгресі, який має вплив на зовнішню політику і питання національної безпеки, заявив, що в Сенаті немає великого бажання, "щоб Америка захопила Газу в будь-який спосіб, у будь-якій формі".

"Єдине, що зробив президент Трамп - він розпочав дискусію, яка давно назріла", - сказав Грем, зазначивши, що арабські держави "прокинулися" для пошуку кращої альтернативи для Гази.

Блюменталь просто сказав, що цей план "не має шансів на успіх". Він зазначив, що король Йорданії Абдалла переконав його, що арабські держави представлять план, який охоплює нормалізацію відносин з Ізраїлем, самовизначення палестинців, регіональні оборонні домовленості та безпеку для Ізраїлю.

"Якщо ці компоненти будуть частиною реалістичного плану, це може змінити правила гри у регіоні", - сказав він.

Обидва законодавці були у складі двопартійної групи американських сенаторів, які днями провели зустріч у Тель-Авіві з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Позиція Ізраїлю

Ізраїльські чиновники активно підтримали пропозицію Трампа. Нетаньягу в неділю, 16 лютого, повторив свою підтримку суперечливого бачення Трампа щодо подальшої долі анклаву. Водночас, Нетаньягу переконаний, що палестинцям у Газі слід дати можливість вибору залишати регіон чи залишатися.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив військовим підготувати план, який би дозволив палестинцям у Секторі Газа добровільно виїхати звідти. Він також анонсував створення у міністерстві управління з питань добровільного виїзду палестинців з анклаву.

Очікується, що офіційні особи Саудівської Аравії, Еміратів, Йорданії та Єгипту зустрінуться до кінця лютого, щоб обговорити майбутнє Гази. Вони мають намір розробити план протидії пропозиції Трампа, яка сколихнула майже всі арабські столиці після 16 місяців війни у Секторі Газа.

План Трамп щодо Сектору Газа

На початку лютого у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

За підсумками зустрічі, Трамп заявив про намір ввести до анклаву американські війська, профінансувати відбудову зруйнованого війною регіону та збудувати кілька курортів на узбережжі Середземного моря.

Одночасно президент США запропонував тимчасово відселити палестинців з території анклаву до Єгипту та Йорданії на період відновлення. Однак пізніше Трамп заявив, що палестинці не повернуться до Сектору Газа, та що їм нададуть "краще житло" в інших місцях.

Пропозиція Трампа була широко засуджена арабськими офіційними особами.

В ООН такий план прирівняли до етнічних чисток.

Держсекретар США Марко Рубіо сподівається на альтернативний план щодо Сектору Газа від Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.