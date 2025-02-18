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Маск назвав прикладом «компетентного лідерства» приїзд делегації РФ на переговори с делегацією США
08:56 18.02.2025 |
Глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск, близький до президента США Дональда Трампа, публічно привітав візит російської делегації на чолі із главою МЗС Сергієм Лавровим та помічником президента Юрієм Ушаковим в Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) на заплановані на вівторок переговори з американською делегацією.
"Ось як виглядає компетентне лідерство", - написав Маск у своїй соцмережі X та перепостив відео російських ЗМІ із прильотом російської делегації в Ер-Ріяд.
Як повідомлялося, раніше в Саудівську Аравію вже прибули високопоставлені чиновники США для обговорення можливої угоди щодо припинення війни в Україні та підготовки до саміту президента США Дональда Трампа та правителя РФ Владіміра Путіна. До складу делегації США, за повідомленнями ЗМІ, увійшли держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолтс і посланник у справах Близького Сходу Стів Віткофф.
У вівторок із Туреччини у Саудівську Аравію також має прилетіти президент України Володимир Зеленський, який у неділю та понеділок перебував з візитом у Об'єднаних Арабських Еміратах. В той же час Зеленський заявив, що не планує зустрічатися з російськими чи американськими офіційними особами.
"Україна не братиме (участі - ІФ-У). Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України (такими - ІФ-У), які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати", - сказав Зеленський журналістам, коментуючи питання щодо перемовин у Саудівській Аравії між представниками РФ та США.
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