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АНАЛІТИКА

Туск: у Парижі підтвердили зміну правил ЄС для збільшення витрат на оборону

 

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на зустрічі європейських лідерів у Парижі 17 лютого було підтверджено зміну фіскальних правил ЄС, яка дозволить збільшити оборонні витрати.

Слова Туска у спілкуванні з журналістами наводить агентство РАР, пише "Європейська правда".

Польський премʼєр заявив, що в Європі усвідомили необхідність збільшення оборонних витрат є абсолютно необхідним, "і не потрібно дратуватися, якщо американський союзник каже: витрачайте більше, будьте сильнішими і стійкішими".

За його словами, учасники зустрічі в Парижі мають 100-відсоткову впевненість у тому, що Європа зможе ефективно підтримати Україну в збереженні її суверенітету, "якщо ми зможемо дійсно ефективно захистити себе від загроз як Європа, а наразі це не так".

"(Ми отримали. - Ред.) дуже важливе підтвердження, особливо для нас дуже важливе, що витрати на оборону більше не будуть розглядатися як надмірні витрати, тому нам не буде загрожувати процедура надмірного дефіциту", - анонсував Туск.

Глава уряду Польщі назвав це "дуже серйозною поступкою логіці, про яку Польща говорила протягом багатьох місяців", і додав, що збільшення оборонних витрат має бути втілене і на рівні окремих країн-членів, так і на рівні ЄС.
Ключові теги: ЄС
 

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