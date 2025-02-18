Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Британії анонсували зустріч Стармера із Трампом

 

Глава британського уряду Кір Стармер наступного тижня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Independent.

«Прем'єр-міністр з нетерпінням чекає найближчої зустрічі з президентом Трампом, щоб обговорити, як ми можемо поглибити особливі відносини у сфері торгівлі та інвестицій, безпеки. Прем'єр-міністр поїде до Вашингтона наступного тижня», - заявив речник Стармера.

Він додав, що буде широкий спектр питань, над якими «ми працюватимемо з новою адміністрацією у США».

Раніше Стармер і Трамп зустрічалися в Трамп-тауер у Нью-Йорку перед виборами президента в США, і тоді Трамп описав прем'єр-міністра як «дуже приємного хлопця».

Зазначається, що британський уряд мав неоднозначні результати у своїх зусиллях завоювати прихильність нової адміністрації США.

На нещодавній Мюнхенській безпековій конференції віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував Велику Британію через справу, пов'язану із засудженням колишнього військовослужбовця, який молився біля клініки для абортів, за порушення безпечної зони навколо центру.

Також Венс заявив, що «основні свободи релігійних британців, перебувають під загрозою».
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5554
  0,0745
 0,18
EUR
 1
 43,5168
  0,0739
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2944  0,10 0,24 41,9284  0,09 0,21
EUR 43,3144  0,08 0,20 44,0768  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,08 0,19 41,6000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес