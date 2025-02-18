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У Британії анонсували зустріч Стармера із Трампом
23:29 17.02.2025 |
Глава британського уряду Кір Стармер наступного тижня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Independent.
«Прем'єр-міністр з нетерпінням чекає найближчої зустрічі з президентом Трампом, щоб обговорити, як ми можемо поглибити особливі відносини у сфері торгівлі та інвестицій, безпеки. Прем'єр-міністр поїде до Вашингтона наступного тижня», - заявив речник Стармера.
Він додав, що буде широкий спектр питань, над якими «ми працюватимемо з новою адміністрацією у США».
Раніше Стармер і Трамп зустрічалися в Трамп-тауер у Нью-Йорку перед виборами президента в США, і тоді Трамп описав прем'єр-міністра як «дуже приємного хлопця».
Зазначається, що британський уряд мав неоднозначні результати у своїх зусиллях завоювати прихильність нової адміністрації США.
На нещодавній Мюнхенській безпековій конференції віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував Велику Британію через справу, пов'язану із засудженням колишнього військовослужбовця, який молився біля клініки для абортів, за порушення безпечної зони навколо центру.
Також Венс заявив, що «основні свободи релігійних британців, перебувають під загрозою».
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