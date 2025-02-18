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Лідер керівної партії у Нідерландах проти відправки солдатів в Україну
23:21 17.02.2025 |
Очільник ультраправої Партії свободи Нідерландів Герт Вілдерс виступив проти відправки нідерландських військових в Україну.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав в X (Twitter).
Партія свободи є найбільшою з коаліційних партій, які формують уряд Нідерландів.
"Партія свободи проти відправки голландських солдатів в Україну. Нідерланди вже беруть участь у багатьох місіях, і ми повинні захистити свою власну територію.
Більше того, у Нідерландах досі залишаються десятки тисяч українських чоловіків, нехай вони повертаються допомагати своїй країні, також як солдати", - написав Вілдерс.
Позиція найбільшої коаліційної партії суперечить позиції, яку прем'єр-міністр Дік Схооф висловив з цього питання минулими вихідними. Прем'єр заявив, що уряд позитивно ставиться до участі у миротворчих силах, які мають захистити Україну після укладення угоди з Росією.
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