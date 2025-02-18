Трамп не вважає Росію загрозою для НАТО та Європи

Президент США Дональд Трамп не вірить у намір Росії розпочати невдовзі війну з однією з країн НАТО, про що він сказав у коментарі каналу Fox News у понеділок, 17 лютого.

"Я не погоджуся з цим", - такими словами відповів Трамп на прохання прокоментувати слова президента України Володимира Зеленського, який напередодні заявив про ймовірний напад Росії на одну з країн НАТО - Польщу або Литву - вже цього року. Трамп підкреслив, що "ні крапельки" в це не вірить.

"Ні, я думаю, він (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) хоче зупинитися. Це було моє питання до нього. Тому що, якби він збирався продовжувати, це було б для нас великою проблемою, - аргументував свою відповідь Трамп. - Я думаю, він хоче покласти цьому край і покінчити з цим швидко. І він, і Зеленський - вони хочуть покінчити з цим".

Президент США наголосив при цьому, що "за Обами (44-го президента США Барака Обами. - Ред.) Росії вдалося "взяти багато" українських територій, а тепер РФ "намагається забрати все". "Це дуже погано. Це дійсно дуже погано. Багато людей уже мертві, багато міст зруйновано і прекрасні куполи, яким тисяча років", - сказав Трамп.

Зеленський: Путін вестиме війну проти НАТО

Напередодні Володимир Зеленський у коментарі телеканалу NBC News повідомив, що Росія може готувати напад на Польщу або Литву вже цього року. "Ми вважаємо, що Путін буде вести війну проти НАТО. Це може статися влітку, може бути на початку, може бути наприкінці літа. Я не знаю, коли він це підготує. Але це станеться", - заявив президент України.

У своїй заяві він послався на дані української розвідки, згідно з якими Росія готується до нових військових навчань у Білорусі за участю 150 тисяч військових. Зеленський нагадав, що саме з "усього лише символічних навчань", що тривали з 2021 року, і почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Зі свого боку голова Ради ЄС Антоніу Кошта заявив 17 лютого в інтерв'ю газеті Financial Times, що РФ становить загрозу в глобальному форматі. "Переговори про нову архітектуру безпеки мають враховувати, що Росія - це глобальна загроза, а не тільки загроза для України", - наголосив він, нагадавши, що Кремль займає "агресивну позицію" щодо країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви, - які входять до Євросоюзу та НАТО.

Переговори США і Росії в Саудівській Аравії

Переговори представників США і Росії відбудуться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді у вівторок, 18 лютого. До складу делегації США увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц і спецпредставник Дональда Трампа з Близького Сходу Стів Вітков.

У Кремлі заявили, що в Ер-Ріяд для переговорів із делегацією США щодо закінчення війни в Україні вилітають глава МЗС РФ Сергій Лавров і помічник президента РФ Юрій Ушаков. На зустрічі йтиметься насамперед про "відновлення всього комплексу російсько-американських відносин", а також про "підготовку можливих переговорів щодо українського врегулювання" та організацію зустрічі Путіна і Трампа, заявив 17 лютого прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Окремі та спільні переговори США з РФ і Україною

Зі свого боку телеканал NBC повідомив, що американська делегація проведе окремі переговори з РФ і Україною, а потім - спільні. Саме тому Україну не було запрошено на переговори представників США і Росії в Саудівській Аравії, розповіли телеканалу два американські чиновники.

"Сенс у тому, що ми працюємо (і з Росією, і з Україною. - Ред.) і приділяємо їм однакову увагу. Ми хочемо покласти край вбивствам і рухатися до міцного миру", - додав один зі співрозмовників NBC.