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АНАЛІТИКА

Департамент Маска хоче отримати доступ до податкових даних усіх американців - WP

 

Департамент ефективності уряду США (DOGE) на чолі з мультимільярдером Ілоном Маском може отримати доступ до податкової системи США (IRS), до особистих даних всіх американців, які досі перебували під надійним державним захистом.

Про це пише в понеділок The Washington Post із посиланням на три обізнаних джерела, передає Укрінформ.

«Департамент DOGE Ілона Маска прагне доступу до суворо захищеної системи IRS, яка містить детальну фінансову інформацію про кожного платника податків, компанію та некомерційну організацію в країні», - зазначається в повідомленні.

Конфіденційна інформація може потрапити в руки політичних призначенців Трампа, діяльність яких не контролюється іншими органами.

Видання зазначає, що Білий дім натиснув на Податкову службу, щоби вона підписала меморандум про взаєморозуміння, який забезпечить чиновникам DOGE Ілона Маска широкий доступ до систем податкових агенцій, власності та інших баз даних.

У тому числі, йдеться про доступ до Інтегрованої системи пошуку даних (IDRS), яка дозволяє працівникам податкових органів отримувати доступ до облікових записів IRS, у тому числі, персональних ідентифікаційних номерів та банківської інформації. Ця система також дозволяє податківцям коригувати дані транзакцій і автоматично створювати повідомлення, документи про збір та інші записи.

Зазвичай у Америці доступ до IDRS є вкрай обмеженим. За законом платники податків, чия інформація була неправомірно розкрита або навіть переглянута, мають право на грошову компенсацію. Отже, запит на доступ DOGE до цієї системи викликав глибоке занепокоєння в Податковій службі.
Ключові теги: США
 

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