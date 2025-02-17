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АНАЛІТИКА

Угорщина домовилася про імпорт нафти з Казахстану транзитом через Україну

Угорщина домовилася про імпорт нафти з Казахстану транзитом через Україну

 

Казахстан у 2025 році розпочне експорт нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", що пролягає через Україну.

Про це міністр енергетики Республіки Казахстан Алмасадам Саткалієв повідомив за підсумками зустрічі з міністром зовнішньоекономічних зв'язків та закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, інформує пресслужба казахстанського міністерства.

"Було порушено питання постачання казахстанської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба". Досягнуто домовленості про тестові поставки протягом 2025 року", - зазначається у повідомленні.

У Міненерго Казахстану додали, міністри обговорили перспективи співробітництва у нафтогазовій сфері між компаніями "КазМунайГаз" та MOL Group. Зокрема, сторони наголосили на важливості ефективного освоєння газоконденсатного родовища "Ріжківське", в якому беруть участь обидві компанії.

Що відомо про транзит нафти через Україну?

Як повідомлялося, у 2024 року транзит російської нафти через Україну південною гілкою нафтопроводу "Дружба" впав на 16% - до близько 11,36 млн тонн. Це найменший обсяг щонайменше з 2014 року, а ймовірно і за всю історію незалежності України - з 1991 року.

Найбільше російської нафти торік було транспортовано саме до Угорщини - понад 4,7 млн тонн, що практично відповідає обсягам 2023 року. Крім того, до Словаччини було транспортовано 3,9 млн тонн нафти (-15%), а до Чехії - 2,7 млн тонн (-35%).

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується заборонити транзит російських нафти та газу територією України під час воєнного стану.

У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що припинення транзиту російської нафти суперечитиме зобов'язанням України в рамках євроінтеграції. Він також натякнув, що у такому випадку Угорщина може заблокувати інтеграцію України до ЄС.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що зупинка транзиту російської нафти порушуватиме зобов'язання України перед ЄС та може призвести до позовів від її покупців - компаній з Угорщини, Словаччини та Чехії.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".

Німеччина та Польща припинили отримувати російську нафту "Дружбою" у 2023 році, але південною гілкою трубопроводу російську нафти досі імпортують Угорщина, Чехія та Словаччина.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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