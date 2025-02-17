Охолодження економіки РФ: міністр економіки визнав посилення проблем

Російська економіка почала сповільнюватися через високі процентні ставки та інфляцію, що вже позначилося на продажах і замовленнях у різних секторах.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Зараз ми спостерігаємо перші ознаки охолодження в економіці", - сказав міністр економіки Максим Решетніков. За його словами, у листопаді та особливо в грудні зростання перестало бути "фронтальним".

Уповільнення торкнулося харчової, хімічної та деревообробної промисловості, а також деяких секторів машинобудування. Міністр наголосив, що бізнес скорочує обсяги замовлень.

"Яскравий приклад - автомобільний ринок, де через високі відсоткові ставки за кредитами падають продажі легкових авто, спецтехніки та агротехніки", - зазначив він.

Решетніков також повідомив, що Мінекономіки спільно з Центробанком та Мінфіном шукає баланс між стримуванням інфляції та економічним зростанням.