Путіну бракує грошей на війну: Росіян попередили про можливість нового підвищення податків

Суттєве підвищення податків у Росії з початку цього року може виявитися не останнім: Мінфіну РФ хотілося б зберегти стабільність параметрів податкової системи до 2030 року, але реалії "можуть внести корективи" у ці плани.

Про це заявив директор департаменту податкової політики міністерства Данило Волков, передає російський Інтерфакс.

"Податкова політика - це не самостійна ефемерна субстанція, це невід'ємна частина загальної державної політики... Ми чудово розуміємо, що реалії поточного моменту будуть вносити корективи в наші плани, тому що на них у будь-якому випадку доведеться реагувати і якимось чином вирішувати", - заявив російський чиновник.

Він уточнив, що може йтися не лише про збільшення податкового навантаження, а й про реалізацію контрсанкційних заходів, коли мета змін до податкового законодавства - рішення певних проблем бізнесу.

Як повідомлялося, із січня 2025 року у Росії вже відбулося найбільше у ХХІ столітті підвищення податків. Зокрема, запроваджено прогресивну шкалу оподаткування податком на доходи фізичних осіб за ставками від 13% до 22%, а також підвищено податок на прибуток для бізнесу з 20% до 25%.

Разом з іншими заходами це має принести до федерального бюджету РФ приблизно 2,6 трильйона рублів уже цього року, щоб профінансувати зростання військових витрати, що наближаються до 40% бюджету.

Водночас обсяг Фонду національного добробуту Росії, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 січня 2025 року становив 11,88 трлн руб., або $116,84 млрд у еквіваленті. Втім, 8,07 трлн руб. із загального обсягу ФНД фактично витрачені або інвестовані у різні проєкти. При цьому обсяг ліквідних, тобто не використаних коштів Фонду, зменшився торік на третину (на $18,4 млрд) - до $37,5 млрд.

Обсяг ліквідних активів ФНД станом на початок 2022 року обсяг оцінювався у $113,5 млрд, на початок 2023 року -- $87,19 млрд, а до початку 2024 року він зменшився до $55,88 млрд.