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Інвестори роблять ставку на ріст воєнних витрат: оборонні компанії ЄС дорожчають
17:36 17.02.2025 |
Акції європейських оборонних компаній різко зросли у понеділок. Інвестори впевнені, що через посилення загроз уряди збільшать витрати на безпеку континенту.
Про це пише Financial Times.
На Франкфуртській біржі цінні папери Rheinmetall піднялися на 6%, у Лондоні BAE Systems додала 5%, а французький Thales зріс на 3,8%. Аерокосмічний та оборонний індекс Stoxx Europe досяг історичного максимуму з 1990-х років.
Зростання інтересу до оборонних активів збіглося з зустріччю європейських лідерів у Парижі. Вони обговорюють відповідь на рішення Дональда Трампа розпочати переговори з Володимиром Путіним про завершення війни в Україні.
"Це були величезні останні кілька днів для європейської геополітики, і, можливо, ми будемо згадувати їх як великий каталізатор збільшення європейських витрат на оборону", - заявив стратег Deutsche Bank Джим Рейд.
Останнім часом європейські лідери все частіше говорять про необхідність посилення оборони. Британський прем'єр Кейр Стармер запропонував розмістити війська в Європі та пообіцяв поступово довести оборонні витрати країни до 2,5% ВВП.
Тим часом генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив агентству Reuters, що компанія зростатиме швидше, ніж очікувалося.
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