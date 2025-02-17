Інвестори роблять ставку на ріст воєнних витрат: оборонні компанії ЄС дорожчають

Акції європейських оборонних компаній різко зросли у понеділок. Інвестори впевнені, що через посилення загроз уряди збільшать витрати на безпеку континенту.

Про це пише Financial Times.

На Франкфуртській біржі цінні папери Rheinmetall піднялися на 6%, у Лондоні BAE Systems додала 5%, а французький Thales зріс на 3,8%. Аерокосмічний та оборонний індекс Stoxx Europe досяг історичного максимуму з 1990-х років.

Зростання інтересу до оборонних активів збіглося з зустріччю європейських лідерів у Парижі. Вони обговорюють відповідь на рішення Дональда Трампа розпочати переговори з Володимиром Путіним про завершення війни в Україні.

"Це були величезні останні кілька днів для європейської геополітики, і, можливо, ми будемо згадувати їх як великий каталізатор збільшення європейських витрат на оборону", - заявив стратег Deutsche Bank Джим Рейд.

Останнім часом європейські лідери все частіше говорять про необхідність посилення оборони. Британський прем'єр Кейр Стармер запропонував розмістити війська в Європі та пообіцяв поступово довести оборонні витрати країни до 2,5% ВВП.

Тим часом генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив агентству Reuters, що компанія зростатиме швидше, ніж очікувалося.