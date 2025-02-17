Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інвестори роблять ставку на ріст воєнних витрат: оборонні компанії ЄС дорожчають

 

Акції європейських оборонних компаній різко зросли у понеділок. Інвестори впевнені, що через посилення загроз уряди збільшать витрати на безпеку континенту.

Про це пише Financial Times.

На Франкфуртській біржі цінні папери Rheinmetall піднялися на 6%, у Лондоні BAE Systems додала 5%, а французький Thales зріс на 3,8%. Аерокосмічний та оборонний індекс Stoxx Europe досяг історичного максимуму з 1990-х років.

Зростання інтересу до оборонних активів збіглося з зустріччю європейських лідерів у Парижі. Вони обговорюють відповідь на рішення Дональда Трампа розпочати переговори з Володимиром Путіним про завершення війни в Україні.

"Це були величезні останні кілька днів для європейської геополітики, і, можливо, ми будемо згадувати їх як великий каталізатор збільшення європейських витрат на оборону", - заявив стратег Deutsche Bank Джим Рейд.

Останнім часом європейські лідери все частіше говорять про необхідність посилення оборони. Британський прем'єр Кейр Стармер запропонував розмістити війська в Європі та пообіцяв поступово довести оборонні витрати країни до 2,5% ВВП.

Тим часом генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив агентству Reuters, що компанія зростатиме швидше, ніж очікувалося.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5554
  0,0745
 0,18
EUR
 1
 43,5168
  0,0739
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2944  0,10 0,24 41,9284  0,09 0,21
EUR 43,3144  0,08 0,20 44,0768  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,08 0,19 41,6000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес