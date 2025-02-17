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Сі Цзіньпін провів зустріч із топ-бізнесменами Китаю
17:15 17.02.2025 |
Президент Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч із провідними підприємцями країни, серед яких був і засновник Alibaba Джек Ма, в надії стимулювати економічне зростання.
Про це повідомляє Financial Times.
Ма, який раніше потрапив під жорсткі обмеження з боку влади після критики фінансової політики Китаю, з'явився на заході в перших рядах. Аналітики вважають це сигналом про зміну ставлення Пекіна до приватного сектору після кількох років тиску на технологічні компанії.
На зустрічі також були присутні керівники китайських технологічних гігантів: глава Huawei Рен Чженфей, засновник Meituan Ван Сін, керівник Tencent Поні Ма та голова CATL Робін Зенг.
Раніше китайська влада проводила жорсткі перевірки технологічних компаній, що вплинуло на довіру інвесторів і споживачів. Нині Пекін намагається покращити умови для бізнесу після кризи в секторі нерухомості.
Сі Цзіньпін уже використовував подібні зустрічі, щоб обіцяти підтримку підприємцям. Однак поки що незрозуміло, чи дійсно влада готова пом'якшити контроль над приватним сектором.
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