Експорт нафти з Іракського Курдистану може відновитися в березні

Президент іракського напівавтономного регіону Курдистан повідомив про ймовірне відновлення експорту нафти наступного місяця. Майже дворічна зупинка, що коштувала країні близько $19 млрд втрачених доходів, незабаром може закінчитися.

В інтерв'ю Bloomberg News Нечірван Ідріс Барзані сказав, що найближчими днями обговорить це питання з турецькими офіційними особами в Ербілі. Це може прокласти шлях для відновлення експорту на рівні приблизно 300 тис. барелів на день, хоча додаткові переговори з Багдадом визначатимуть, скільки буде виділено для внутрішнього споживання, додав він.

«Усе готово для експорту нашої нафти», - сказав Барзані в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції. - Ми очікуємо, що експорт нафти відновиться до кінця березня».

Минулого тижня міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн заявив Bloomberg News, що країна працює над розв'язанням технічних проблем із РПК для перезапуску трубопроводу.

Міжнародні нафтові компанії, що працюють у Курдистані, були змушені скоротити видобуток через платіжну суперечку між Багдадом і Анкарою, а також закриття трубопроводу до середземноморського порту Джейхан на початку 2023 року. Відновлення постачання може створити дилему для Іраку, який зобов'язаний зменшити видобуток сирої нафти в рамках угоди ОПЕК+, але йому важко дотримуватися обіцяного скорочення.

Перебуваючи в Мюнхені, Барзані зустрівся з низкою високопоставлених західних чиновників, зокрема з держсекретарем США Марком Рубіо. Він навів аргументи на користь участі США на Близькому Сході для підтримки антитерористичних зусиль, закликаючи адміністрацію Трампа відкласти виведення американських військ із Сирії та Іраку.

«Нашу найбільшу стурбованість викликають екстремізм і тероризм», - сказав він, вказавши на повторну появу ІДІЛ у прикордонних районах Йорданії, Сирії та Іраку. - ІДІЛ є великою загрозою для Іраку та регіональної стабільності, і нам потрібно, щоб Америка залишилася».