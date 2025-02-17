Лавров і помічник Путіна полетіли у Саудівську Аравію для перемовин з США

У Кремлі оголосили, що міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров і помічник правителя Росії Юрій Ушаков вилетіли до Саудівської Аравії для перемовин з делегацією США.

Як повідомляє "Коммерсант", пише "Європейська правда", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Пєсков повідомив, що Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков вилетіли до Ер-Ріяду, та що столицю Саудівської Аравії обрали місцем переговорів через те, що це влаштовує обидві сторони.

Пєсков заявив, що на зустрічі буде йтися про "відновлення відносин" між Росією і США, підготовку до можливих переговорів щодо російсько-української війни та організацію зустрічі лідерів Росії і США.

Перед цим повідомили, що до Саудівської Аравії прибув держсекретар США Марко Рубіо.