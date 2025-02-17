Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Поставки електроніки в РФ впали через проблеми з оплатою техніки у Китаї

 

Постачання в Росію комп'ютерів, смартфонів та іншої електроніки за підсумками 2024 року скоротилися на 3%.

Про це пише російське видання "Коммерсант" з посиланням на керівника департаменту закупівель дистрибутора 3Logic Group Максима Родіонова.

У "Російсько-Азіатському союзі промисловців і підприємців" заявили про падіння імпорту електроніки на 1,5-2% порівняно з 2023 роком.

Ці дані частково підтверджуються статистикою Федеральної митної служби (ФМС) - у січні-жовтні 2024 року високотехнологічний імпорт в абсолютних цифрах скоротився на $1,2 млрд, або на 1,1% рік до року.

За словами Родіонова, до цього скорочення імпорту електроніки в країну було зафіксовано тільки 2014 року, коли Росія анексувала Крим, і 2022-го, коли відбулося повномасштабне вторгнення російської армії в Україну.

У ті роки по імпорту сильно вдарили міжнародні санкції, але у 2024 році головною причиною падіння поставок стали проблеми з оплатою техніки в Китаї.

Старший партнер логістичної компанії "Оптималог" Георгій Властопуло зазначив, що імпортери продовжують зазнавати труднощів із взаєморозрахунками.

За його словами, в поточному році тенденція на скорочення імпорту електроніки може продовжитися через високі ставки кредитування та експортні обмеження Китаю на товари подвійного призначення (зокрема IT-обладнання та комплектуючі), які набули чинності з 1 грудня.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6299
  0,1697
 0,41
EUR
 1
 43,5907
  0,1546
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2944  0,10 0,24 41,9284  0,09 0,21
EUR 43,3144  0,08 0,20 44,0768  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,08 0,19 41,6000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес