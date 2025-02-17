Поставки електроніки в РФ впали через проблеми з оплатою техніки у Китаї

Постачання в Росію комп'ютерів, смартфонів та іншої електроніки за підсумками 2024 року скоротилися на 3%.

Про це пише російське видання "Коммерсант" з посиланням на керівника департаменту закупівель дистрибутора 3Logic Group Максима Родіонова.

У "Російсько-Азіатському союзі промисловців і підприємців" заявили про падіння імпорту електроніки на 1,5-2% порівняно з 2023 роком.

Ці дані частково підтверджуються статистикою Федеральної митної служби (ФМС) - у січні-жовтні 2024 року високотехнологічний імпорт в абсолютних цифрах скоротився на $1,2 млрд, або на 1,1% рік до року.

За словами Родіонова, до цього скорочення імпорту електроніки в країну було зафіксовано тільки 2014 року, коли Росія анексувала Крим, і 2022-го, коли відбулося повномасштабне вторгнення російської армії в Україну.

У ті роки по імпорту сильно вдарили міжнародні санкції, але у 2024 році головною причиною падіння поставок стали проблеми з оплатою техніки в Китаї.

Старший партнер логістичної компанії "Оптималог" Георгій Властопуло зазначив, що імпортери продовжують зазнавати труднощів із взаєморозрахунками.

За його словами, в поточному році тенденція на скорочення імпорту електроніки може продовжитися через високі ставки кредитування та експортні обмеження Китаю на товари подвійного призначення (зокрема IT-обладнання та комплектуючі), які набули чинності з 1 грудня.