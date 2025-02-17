Китайські залізниці почали відмовлятися везти вантажі до Росії

У російських імпортерів виникли складнощі з відправкою вантажів із Китаю залізницею. У Китаї настав новий рік, а з ним набули чинності й нові обмеження - саме так це пояснюють китайські представники.

Про це пише The Moscow Times.

"Нам повідомили, що перевізники з китайського боку відмовилися вантажити продукцію для нас, пославшись на новий список заборонених для перевезення товарних кодів. І вся наша продукція тепер там", - розповів співробітник компанії, що поставляє в Росію з Китаю металопродукцію.

Не вантажать металеву фурнітуру ще для двох компаній. Про таку саму проблему говорить постачальник авіазапчастин.

"Наші агенти бігають тепер залізничною станцією з крилом від Boeing (маються на увазі запчастини до нього, - ред.) і думають, як його відправити", - поскардвся ще один російський імпортер.

У іншого постачальника "застрягли" запчастини для вантажної техніки, у третього - проблеми з поставками металевих замків для дверей.

Однак проблеми виникли не у всіх і не на всіх терміналах у Китаї.Як припускають російські учасники ринку, може не бути загального розпорядження, а "хтось там перестрахування й забороняє відвантаження продукції подвійного призначення".

До того стало відомо, що російські нафтові компанії зіткнулися з проблемами під час відправки цистерн із нафтоналивними вантажами залізницею, бо компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) відмовляється приймати їх до перевезення.

Також повідомлялося, що труднощі Росії в розрахунках у зовнішній торгівлі зростають, незважаючи на "винахідливість" російського бізнесу. Так, у січні російські імпортери не змогли оплатити поставки товарів на суму до $5,4 млрд. На стільки за місяць зросли зовнішні зобов'язання, і це сталося "в основному внаслідок зміни заборгованості за незавершеними зовнішньоторговельними розрахунками".

Раніше повідомлялося, що за минулий рік російські імпортери не змогли сплатити за поставки товарів на мільярди доларів, а експортери - повернути десятки мільярдів виручки за свою продукцію. Зовнішні зобов'язання Росії збільшилися на $8,6 млрд (після скорочення на $7,5 млрд у 2023 році).