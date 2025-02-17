«Доведеться затягнути пояси»: Російський центробанк спрогнозував різке сповільнення економіки

Російська економіка цього року уповільнить темпи зростання у 2-4 рази, а інфляція практично вдвічі перевищить початкові очікування.

Про це йдеться в оновленому макропрогнозі Центробанку Росії, передає The Moscow Times.

Так, темпи зростання російського ВВП з 4,1% минулого року зменшаться до 1-2% у поточному, а 2026 року економіка виявиться на межі стагнації зі зростанням 0,5-1,5%.

Затягнути пояси, як вважає Центробанк РФ, доведеться споживачам: якщо торік вони збільшили покупки товарів та послуг на 5,5%, то цього року приватне споживання додасть лише 0,5-1,5% і стільки ж - через рік.

Зростання інвестицій може взагалі обнулитися, хоча минулого року досягало 10,2%.

Окрім того, Центробанк Росії майже вдвічі підняв прогноз інфляції і тепер чекає її на рівні 7-8% наприкінці 2025 року, хоча ще в жовтні прогнозував уповільнення 4,5-5%, а квітні обіцяв загальмувати до 4%.

Повернення до 4-відсоткової мети, за прогнозом, відкладається на 2026 рік.

Пік інфляції, за словами глави Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної, припаде на квітень-травень, а потім деяке її підвищення можливе в липні, коли відбудеться чергова щорічна індексація тарифів.

Минулого року ЦБ Росії тричі підвищував ключову ставку, щоб загальмувати інфляційний сплеск, який охопив економіку на тлі рекордних військових витрат. У результаті ставка виявилася на рівні 21% річних - рекордному для Росії з 2002 року.

На засіданні в п'ятницю регулятор залишив "ключ" без змін, але, за словами Набіулліної, знову може підвищити ставку, якщо інфляція прискориться.

Втім, у Центробанку Росії не чекають на хвилю банкрутств і заявляють, що "загалом бізнес зберігає фінансову стабільність".

Однак раніше стало відомо, що російська влада перезапустила роботу спецкомісії зі стійкості економіки, яка була створена у 2020 році - під час пандемії коронавірусу та економічної кризи. Так, комісія, яка має виявляти проблемні галузі та розробляти для них заходи допомоги, знову почала працювати в грудні минулого року.

У січні цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що минулий рік став успішним для російської економіки.

До того стало відомо, що російські посадовці та бізнесмени все частіше критикують керівницю ЦБ РФ Ельвіру Набіулліну, яку довгий час називали рятівницею російської економіки від наслідків санкцій.

Сам Путін на щорічній пресконференції 19 грудня констатував, що інфляція у Росії становить 9,2%-9,3% назвав цей рівень "тривожним сигналом".

У серпні видання Bloomberg писало, що перегріта економіка Росії наближається до охолодження. Трудові ресурси та виробничі потужності практично вичерпані, а будівельний та банківський сектори після скасування пільгової іпотеки більше не захищені від впливу надвисоких відсоткових ставок.

Опитані Bloomberg економісти вважають, що хоча ВВП Росії підскочив більш ніж на 4% в річному вимірі у другому кварталі 2024 року, зростання сповільниться до половини цього рівня протягом решти року і впаде до 0,5-1,5% наступного року.

Перед тим у Центробанку РФ заявили, що російська економіка 2025 року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.