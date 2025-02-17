Саудівська Аравія має намір виступити посередником у переговорах США і Росії, - CNN

Саудівська Аравія має намір не тільки надати майданчик для переговорів США і Росії, а й виступити посередником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Переговори між Сполученими Штатами і Росією щодо війни проти України мають розпочатися в Саудівській Аравії 18 лютого.

Саудівський чиновник повідомив CNN, що вони робитимуть більше, ніж просто прийматимуть гостей, і візьмуть на себе посередницьку роль. Команду Саудівської Аравії очолить радник із національної безпеки країни.

Український чиновник сказав, що представники Києва не будуть присутніми на переговорах, хоча Кіт Келлог, спецпредставник адміністрації Трампа з питань Росії та України, обговорював формат переговорів і буде в Києві цього тижня. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна буде частиною переговорів.

За даними американських ЗМІ, від США на зустрічі з представниками Москви будуть державний секретар Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц, а також спеціальний посланець із Близького Сходу Стів Віткофф.

За інформацією видання NBC, американська сторона не запросила Україну на цю зустріч із росіянами в Саудівській Аравії.