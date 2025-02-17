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АНАЛІТИКА

Axios: Зустріч представників РФ і США в Саудівській Аравії пройде у вівторок

 

Зустріч делегацій РФ і США у Саудівській Аравії щодо врегулювання війни у Україні відбудеться у вівторок, 18 лютого.

Про це стало відомо порталу Axios від джерел, інформує "Європейська правда".

До складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц і спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Склад російської делегації наразі невідомий. Однак, як зазначають джерела видання, на зустрічі, ймовірно, буде присутній глава МЗС РФ Сергєй Лавров.

У неділю Віткофф повідомив Fox News, що він і Волц вирушать до Саудівської Аравії в неділю ввечері.

Рубіо прибуде до Саудівської Аравії в понеділок після візиту до Ізраїлю.

Представників України на зустрічі не буде, що викликало занепокоєння в Києві і низці європейських столиць.

Один з українських високопосадовців сказав у коментарі Axios, що єдине запрошення, яке Україна отримала, було "через повідомлення у ЗМІ".
Ключові теги: США, Росія
 

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