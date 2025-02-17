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АНАЛІТИКА

Президент Чехії: Якщо бачення США відрізнятиметься від європейського і залишає нас осторонь, маємо «діяти дуже активно»

 

Президент Чехії Петр Павел виступає за спільний підхід зі США щодо України, але застеріг, що у випадку рішення Вашингтона "залишити осторонь" ЄС, треба буде "діяти дуже активно".

"Коли йдеться про Україну, я є рішучим прихильником спільного підходу зі США. Але якщо ми виявимо, що їхнє бачення вирішення війни в Україні відрізняється від нашого і залишає нас осторонь, ми повинні діяти дуже активно. Я думаю, що спочатку з нашого боку було б визначитися з власною європейською позицією - які наші червоні лінії?" - сказав він в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

За словами чеського президента, все це треба обговорювати з Україною, і коли позиція буде узгоджена між собою, то треба буде "узгодити її з нашими американськими союзниками".

Водночас він знову наголосив, що якщо ЄС має взяти більше відповідальності за Україну, то ЄС має бути за столом переговорів, інакше буде "екс-мюнхенський дух, про який у Чехословаччині добре знають".

"Я маю на увазі угоду про країну без країни. Цього разу це про Україну, але також про Європу", - зазначив Павел.

За словами президента Чехії, зараз "ми на переломному етапі", і ЄС здатен взяти на себе відповідальність і діяти відповідно.

"Деякі заходи, на яких наголосили представники Європейського Союзу, дають мені надію, що ми на правильному шляху, щоб бути набагато гнучкішими та швидшими у своїх рішеннях, які так потрібні Україні", - зазначив він.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі - війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Чехія, ЄС, США
 

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