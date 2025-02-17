США послаблять санкції проти Мінська в обмін на політв'язнів - NYT

Білий дім готує масштабну угоду з Мінськом, в рамках якої Вашингтон згоден послабити санкційний тиск на Білорусь в обмін на звільнення великої кількості політичних в'язнів, зокрема й відомих широкому загалу. Як повідомила в суботу, 15 лютого, газета The New York Times (NYT), про це заявив заступник помічника держсекретаря США зі Східної Європи Крістофер Сміт під час спілкування із західними дипломатами у Вільнюсі.

За словами співрозмовників видання, які були присутні 13 лютого на цій зустрічі біля американського посольства в Литві, Вашингтон допускає послаблення санкцій проти білоруських банків та експорту калію - ключового інгредієнта добрив, великим виробником яких є Білорусь.

Першим кроком до реалізації цього плану стало звільнення 12 лютого громадянина США та двох білоруських політв'язнів одразу після переговорів Сміта з правителем Білорусі Олександром Лукашенком та головою КДБ країни Іваном Тертелем. Як зазначає NYT, ця перша зустріч Лукашенка з високопоставленим представником Держдепартаменту за п'ять років може свідчити про потепління відносин між Вашингтоном і найближчим союзником Росії.

Переговори з Мінськом - важіль впливу на Москву

За словами Крістофера Сміта, Лукашенко ствердно відповів на запитання, чи готовий він згорнути репресії. Важливою метою США при цьому Сміт назвав надання Лукашенку "перепочинку поза орбітою Росії", розповіли NYT дипломати, які брали участь у зустрічі з ним.

Колишній глава служби зовнішньої розвідки Польщі Петро Кравчик, який працював з першою адміністрацією Дональда Трампа над ослабленням контролю Росії над Білоруссю, заявив, що офіційний Мінськ є "частиною ширшого американського підходу до Росії". За його словами, переговори з Білоруссю створюють для Вашингтона "додаткові важелі" впливу на Росію, щоб там зрозуміли, що "слід бути більш уважними до аргументів США", які "протистоять Росії в Україні, Африці, нафтогазовому секторі та низці інших стратегічних областей".

Наразі у Білорусі, за даними правозахисної організації "Вясна", налічується 1226 політичних в'язнів. За останні місяці Лукашенко підписав укази про помилування понад 200 засуджених. Проте за цей же час було заарештовано ще більше людей, зазначають активісти опозиції.