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У ЄС розкритикували Трампову "взаємну" торговельну політику
07:28 17.02.2025 |
Європейська комісія вважає запропоновану американським президентом Дональдом Трампом "взаємну" торговельну політику кроком у неправильному напрямку.
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву.
13 лютого агентство Bloomberg написало, що американський президент підписав указ, який наказує торговому представнику та міністру торгівлі США пропонувати нові мита для кожної країни у спробі відновити баланс торговельних відносин.
Відтак 14 лютого Європейська комісія виступила із заявою, у якій акцентувала, що "ЄС залишається прихильником відкритої та передбачуваної глобальної торговельної системи, яка приносить користь усім партнерам".
"ЄС зберігає одні з найнижчих тарифів у світі і не бачить виправдання для підвищення тарифів США на свій експорт. Тарифи - це податки", - акцентували там.
У ЄС вважають, що запроваджуючи тарифи, США обкладають податками власних громадян, підвищують витрати для бізнесу, стримують зростання та підживлюють інфляцію.
"Тарифи посилюють економічну невизначеність і підривають ефективність та інтеграцію світових ринків. Світова торгівля процвітала за умов передбачуваних, прозорих правил і низьких тарифів", - йдеться у заяві.
У ЄС наголосили, що протягом десятиліть ЄС працював з такими торговельними партнерами, як США, над зниженням тарифів та інших торговельних бар'єрів у всьому світі, посилюючи цю відкритість за допомогою обов'язкових зобов'язань в рамках заснованої на правилах торговельної системи - "зобов'язань, які США зараз підривають".
"ЄС процвітає як одна з найбільш відкритих економік світу, де понад 70% імпорту ввозиться за нульовим тарифом. Середній тариф ЄС на імпортні товари залишається одним з найнижчих у світі. Економічна інтеграція та усунення торговельних бар'єрів були фундаментальними для успіху Європейського Союзу", - додали у заяві.
У Європейській комісії наголосили - ЄС буде рішуче і негайно реагувати на невиправдані бар'єри для вільної і справедливої торгівлі, в тому числі, коли тарифи використовуються для того, щоб кинути виклик законній і недискримінаційній політиці.
Як відомо, у понеділок, 10 лютого Трамп ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді.
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