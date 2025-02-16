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Глава МЗС Німеччини розповіла про свої переговори з Рубіо і Келлогом
17:33 16.02.2025 |
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла, що на полях Мюнхенської безпекової конференції зустрілась з держсекретарем США Марко Рубіо і посланником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.
Про це німецька міністерка сказала в інтерв'ю n-tv, повідомляє "Європейська правда".
Вона сказала, що під час цих переговорів почула від США позицію, відмінну від тієї, яку раніше публічно висловлював віцепрезидент Джей Ді Венс.
"Сьогодні я зустрілася з міністром закордонних справ і спеціальним посланцем президента США з питань України і почула абсолютно різні тони, а саме: вони також ясно дали зрозуміти, що йдеться про єдність НАТО", - зазначила Бербок.
За її словами, йдеться про гарантії суверенітету держав і забезпечення міцного миру.
"І це саме те, за чим ми, європейці, продовжуватимемо оцінювати наші партнерські стосунки", - резюмувала очільниця МЗС Німеччини.
У своїй промові Венс, нагадаємо, звинуватив європейських лідерів у придушенні свободи слова і відмові допускати праворадикальні партії до влади.
У відповідь глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятним порівняння Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах.
Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре теж не погодився з критикою Європи в промові віцепрезидента США.
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