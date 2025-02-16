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Держсекретар Рубіо вперше поговорив з Лавровим
17:16 16.02.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергеєм Лавровим, що стало першою такою взаємодією за роки повномасштабної війни.
Про це повідомили у Держдепі США, пише "Європейська правда".
Розмова Рубіо з Лавровим, як зазначають, відбулася у продовження розмови між президентом Дональдом Трампом і очільником Кремля Владіміра Путіна.
"Держсекретар підтвердив налаштованість президента Трампа знайти шлях до завершення конфлікту в Україні. На додачу, вони обговорили можливості для потенційної співпраці за низкою інших двосторонніх питань", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, 12 лютого відбулася розмова президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним.
Після того у Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі Путіна і Трампа.
Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.
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