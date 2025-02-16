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АНАЛІТИКА

Нові санкції проти Росії будуть пов'язані з її зусиллями щодо закінчення війни – заява G7

 

Країни Великої сімки погодилися, що з лютого 2025 року будь-які нові санкції проти РФ мають бути пов'язані з її діями стосовно зупинення війни проти України. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ G7, яку опублікував Державний департамент США.

"Будь-які нові додаткові санкції після лютого мають бути пов'язані з тим, чи вживе РФ реальних, добросовісних зусиль для остаточного завершення війни проти України, що забезпечить Україні довгострокову безпеку та стабільність як суверенній, незалежній країні", - йдеться у документі.

Країни G7 підтвердили свою "непохитну підтримку України у захисті її свободи, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності".

Учасники зустрічі обговорили та засудили надання Росії допомоги у вигляді товарів подвійного призначення з боку Китаю, а також військової підтримки від Північної Кореї та Ірану.

Окрім цього, країни Великої сімки підтвердили необхідність розробки надійних гарантій безпеки, щоб забезпечити, що війна не почнеться знову.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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