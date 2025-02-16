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АНАЛІТИКА

IEA прогнозує зростання попиту на електроенергію у світі на «безпрецедентні» 3500 ТВт

 

Протягом наступних трьох років світове споживання електроенергії зросте на "безпрецедентні" 3500 ТВт. Це перевищує річне споживання електроенергії у Японії, йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

"Прискорення світового попиту на електроенергію свідчить про значні зміни, що відбуваються в енергосистемах у всьому світі, і наближення нової епохи електрики", - заявив директор IEA з енергетичних ринків та безпеки Кейсуке Садаморі.

Очікується, що споживання електроенергії у світі зростатиме найшвидшими темпами за останні роки і збільшуватиметься приблизно на 4% на рік до 2027 року.

IEA пояснює це зростанням використання електроенергії у промисловості, кондиціонуванні повітря, електрифікації та центрах обробки даних.

На економіки, що розвиваються, припаде 85% зростання попиту протягом наступних трьох років. Споживання електроенергії у Китаї зросло на 7% у 2024 році і, за прогнозами, зростатиме в середньому на 6% до 2027 року.

У США зростання попиту підскочило до 2% у 2024 році після зниження на 1,8% у 2023 році і, як очікується, в середньому становитиме близько 2% на рік у період 2025-2027 років.

Хоча споживання електроенергії в країнах ЄС повернулося до зростання у 2024 році, очікується, що воно не відновиться до рівня 2021-го щонайменше до 2027 року.

Згідно зі звітом, зростання джерел з низьким рівнем викидів, переважно відновлюваних та атомних, достатнє для покриття всього світового зростання попиту на електроенергію протягом наступних трьох років. Відновлювані джерела мають забезпечити близько 95% зростання.

За прогнозами, у 2025 році відновлювані джерела постачатимуть понад третину від загального обсягу виробництва електроенергії у світі, обігнавши вугілля.

"Очікується, що швидке поширення дешевшої сонячної енергетики забезпечить приблизно половину зростання світового попиту на електроенергію до 2027 року порівняно з 40% 2024 року", - йдеться у звіті.

Протягом наступних трьох років, згідно з прогнозом, сонячна енергія вироблятиме близько 600 ТВтгод додаткової електроенергії на рік.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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