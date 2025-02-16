Росія готує заборону на експорт бензину після ударів українських дронів по НПЗ, – Reuters

В уряді Росії готуються запровадити заборону на експорт бензину з 1 березня після ураження низки великих російських НПЗ українськими безпілотниками.

Це питання обговорюватимуть наступного тижня на великій нараді з виробниками нафтопродуктів під головуванням віцепрем'єр-міністра РФ Олександра Новака, повідомляє Reuters із посиланням на три джерела в галузі.

Минулого тижня російське державне пропагандистське інформагентство ТАСС писало, що Федеральна антимонопольна служба РФ може ініціювати місячну заборону експорту бензину великими виробниками для стабілізації оптових цін напередодні посівної кампанії.

Наразі великі російські нафтові компанії можуть експортувати бензин, але трейдерам і торговим посередникам заборонено це робити з березня минулого року. Тоді російський уряд обмежив експорт через різке зростання оптових цін на пальне та ризик дефіциту на внутрішньому ринку.

Як повідомлялося, удари українських безпілотників за останні тижні вивели з ладу близько 10% потужностей російських нафтопереробних заводів, повідомляло Reuters. Водночас запроваджені у січні санкції США проти "тіньового флоту" танкерів обмежили здатність Росії експортувати нафту.