Туреччина будує хаб для обслуговування яхт російських олігархів. Через санкції вони не можуть обслуговуватися в Європі

Туреччина будує в Стамбулі хаб для обслуговування найдорожчих яхт російських олігархів. Такий новий бізнес став великим напрямком для турецьких верфей, оскільки Туреччина стала популярний місцем для росіян, які обходять західні санкції.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, за останній рік кілька верфей у портовому районі Тузла в Стамбулі розширили свої можливості.

Верф KRM Yacht Refit & Rebuild повідомила про завершення встановлення 900-тонного підйомного крана, який став найбільшим у країні. Завдяки крану верф зможе приймати яхти завдовжки до 70 метрів.

Засновник компанії Керем Басер сказав, що розширення пов'язане з тим, що велика кількість яхт російських мільярдерів зараз перебуває в Туреччині.

"Вони хотіли відремонтувати ці яхти, але наш попередній кран міг працювати лише з невеликими суднами завдовжки до 40 метрів. У перспективі ми плануємо ремонтувати яхти завдовжки до 100 метрів", - розповіли у KRM.

Басер додав, що яхти можна повністю оновити чи навіть перепроєктувати.

"Якщо яхта від хорошого виробника, її переобладнання може коштувати понад $6 млн. Це відкриє нові можливості для турецьких виробників, які працюють в екосистемі верфі в Тузлі", - сказав він.

Унаслідок посилення західних санкцій супер'яхти, що належать російським олігархам, тепер не можуть отримати доступ до послуг із ремонту та технічного обслуговування на європейських верфях.

Флот російських багатіїв різко зменшився і переважно перебуває у країнах Близького Сходу - ОАЕ та Туреччини.

Раніше стало відомо, що флот російських багатіїв зазнав повного розгрому після введення санкцій країнами Заходу за розв'язану Росією війну проти України. Так, із більш ніж 70 великих яхт у минулому до поточного моменту залишилося близько третини.

Більшість заможних росіян розпродують яхти вже третій рік. Найчастіше їх скуповують заможні американці. За останні роки свої яхти продали понад десяток росіян.

Близько третини елітного флоту росіян опинилась під арештом. Влада США та Європейського Союзу заарештувала два десятки яхт, пов'язаних із Росією. Яхти затримували в Італії, Іспанії, Великій Британії та в Німеччині.

Втім, частина даних про заарештовані яхти досі не розкрита. Нідерландські митники повідомляли, що затримали 14 яхт, які можуть бути пов'язані із російськими бізнесменами під санкціями. 12 із них будувалися, ще дві були на ремонті.

У листопаді минулого року повідомлялося, що заступник голови Ради безпеки РФ і мікроблогер Дмітрій Медведєв придбав нову яхту у Великій Британії за кілька місяців після того, як у лютому 2024 року вчергове погрожував завдати удару стратегічною ядерною зброєю по Лондону.